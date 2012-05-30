〔路透调查〕韩国5月出口料较上年同期下滑,通胀率持稳

* 韩国5月出口料较上年同期下滑1.0%,4月为减少4.8%

* 5月CPI料较上年同期增加2.5%,4月亦为增长2.5%

* 4月工业生产料较上月减少0.9%,3月时为下滑3.1%

* 5月出口、CPI将在6月1日公布;4月工业生产则于5月31日公布

路透首尔5月30日电---韩国5月出口料可能连续第三个月同比下降,因深陷危机的欧元区需求疲弱,其他地区则复苏放缓;5月通胀率可能持平于4月.

在内需低迷之际出口黯淡,这意味着韩国经济要改善还需花上更久的时间,不过经济并没有放缓到需要央行马上调整政策的程度.

路透调查13位分析师的预估中值为,5月出口将较上年同期减少1%,4月修正后为减少4.8%.进口则料下滑2.0%.

韩国官员们曾表示,经济或已在第一季触底,但近期的指标及5月可能疲弱的出口数据,将大大降低近期反弹的可能性.

"韩国经济在第二季仍将不振,受出口萎缩及内需不佳所累,"现代证券分析师Lee Sang-jae表示.

"经济若要实现政府2012年预测中的下半年逐步复苏,出口需要先行回升."

路透调查14位分析师所得结果为,5月通胀率可能持平于4月的2.5%,中止连续四个月增幅放缓的情况.

韩国央行连续11个月维持利率于3.25%不变.下次政策会议是在6月8日召开.

路透调查13位分析师的预估中值显示,4月工业生产经季节调整后较3月减少0.9%;14位分析师的预估中值显示,工业生产较上年同期小增0.3%.(完)