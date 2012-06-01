〔背景资料〕2008年国民党重返执政后台湾在亚洲的经济表现

路透台北6月1日电---台湾总统马英九于2008年带领国民党重返执政.并于今年初再度赢得总统大选连任.不过面对全球经济前景不明,内部政策争议不断的情况下,马英九第二任期的台湾经济表现值得观察.

以下是马英九2008年上任后至去年,台湾在国内生产总值(GDP)年增率、消费者物价指数(CPI)、季调失业率、人均所得及购买力平价(PPP)等五项指标,与亚洲邻国中国、日本、韩国、新加坡和香港的比较.