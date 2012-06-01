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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 16:34 BJT

〔背景资料〕2008年国民党重返执政后台湾在亚洲的经济表现

(此背景资料可搭配"〔路透专访〕两岸稳定关系不受中国换届影响,年底前TIFA有望复谈--台湾总统",全文请点击[ID:nST0523543])

路透台北6月1日电---台湾总统马英九于2008年带领国民党重返执政.并于今年初再度赢得总统大选连任.不过面对全球经济前景不明,内部政策争议不断的情况下,马英九第二任期的台湾经济表现值得观察.

以下是马英九2008年上任后至去年,台湾在国内生产总值(GDP)年增率、消费者物价指数(CPI)、季调失业率、人均所得及购买力平价(PPP)等五项指标,与亚洲邻国中国、日本、韩国、新加坡和香港的比较.

以下各项指标单位分别为(%)、美元

2008年 台湾 中国 新加坡 日本 韩国 香港

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GDP年增率 0.7 9.6 1.7 -1.0 2.3 2.3

CPI 3.5 5.9 6.5 1.4 4.7 4.3

季调失业率 4.1 4.2 3.2 4.0 3.2 3.5

人均所得 17,372 3,404 38,087 37,976 19,162 30,728

PPP 32,204 6,185 50,738 34,014 27,707 43,866

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2011年

GDP年增率 4.0 9.2 4.9 -0.7 3.6 5.0

CPI 1.4 5.4 5.2 -0.3 4.0 5.3

季调失业率 4.4 4.1 2.9 4.5 3.4 3.4

人均所得 20,100 4,421 49,271 45,920 22,778 34,049

PPP 37,720 8,382 59,711 34,740 31,714 49,137

注:1.中国失业率为非季调

2.新加坡失业率采居民失业率

资料来源:台湾主计处、国际货币基金组织(IMF) (完)

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--记者 林妙容/高洁如;审校 杨淑祯

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