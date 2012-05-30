〔路透基点〕中国汇源果汁1.25亿美元三年期贷款案进入市场邀贷--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国汇源果汁一笔1.25亿美元三年期定期贷款案进入市场邀贷.
台湾银行为本案牵头行、额度分配行及管理行;德意志银行为协调行.
本贷款到期一次偿还,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)上浮280个基点.
承诺2,000万美元或以上的银行获共同主办行头衔,综合收益为305个基点,预付费用为75个基点.承诺1,000万-1,900万美元的银行为经理行,综合收益为295个基点,预付费用为45个基点.
资金用于流动资本和再融资.
回覆期到6月底.
汇源果汁2010年4月确定一件2.5亿美元三年期定期贷款,利率为较Libor上浮250个基点,最高综合收益为276个基点.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。