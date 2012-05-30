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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 10:07 BJT

〔路透基点〕中国汇源果汁1.25亿美元三年期贷款案进入市场邀贷--RLPC

路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国汇源果汁一笔1.25亿美元三年期定期贷款案进入市场邀贷.

台湾银行为本案牵头行、额度分配行及管理行;德意志银行为协调行.

本贷款到期一次偿还,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)上浮280个基点.

承诺2,000万美元或以上的银行获共同主办行头衔,综合收益为305个基点,预付费用为75个基点.承诺1,000万-1,900万美元的银行为经理行,综合收益为295个基点,预付费用为45个基点.

资金用于流动资本和再融资.

回覆期到6月底.

汇源果汁2010年4月确定一件2.5亿美元三年期定期贷款,利率为较Libor上浮250个基点,最高综合收益为276个基点.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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