〔路透基点〕中国汇源果汁1.25亿美元三年期贷款案进入市场邀贷--RLPC

本贷款到期一次偿还,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)上浮280个基点.

承诺2,000万美元或以上的银行获共同主办行头衔,综合收益为305个基点,预付费用为75个基点.承诺1,000万-1,900万美元的银行为经理行,综合收益为295个基点,预付费用为45个基点.