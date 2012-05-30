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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 10:45 BJT

〔路透基点〕金卫医疗5,000万美元三年期贷款案启动--RLPC

路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,德意志银行和台湾合作金库已为金卫医疗集团有限公司,启动一件5,000万美元的三年期定期贷款案.该案还款形式为子弹式还款.

消息人士表示,此贷款案综合收益为300多基点,接近400.

这件贷款还附带超额配售机制,规模可扩大至6,500万美元.

贷款资金将用于资本支出和再融资,回覆期到6月中.

金卫医疗是一家综合性医疗企业,主要业务包括医疗设备和医疗服务.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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