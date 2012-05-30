〔路透基点〕金卫医疗5,000万美元三年期贷款案启动--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,德意志银行和台湾合作金库已为金卫医疗集团有限公司,启动一件5,000万美元的三年期定期贷款案.该案还款形式为子弹式还款.
消息人士表示,此贷款案综合收益为300多基点,接近400.
这件贷款还附带超额配售机制,规模可扩大至6,500万美元.
贷款资金将用于资本支出和再融资,回覆期到6月中.
金卫医疗是一家综合性医疗企业,主要业务包括医疗设备和医疗服务.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。