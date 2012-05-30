《热点透视》日本丸红36亿美元鲸吞Gavilon,着眼谷物商机

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 蔡美珍

路透香港5月29日电---日本丸红(8002.T)强势收购一家美国大型农产品交易商之举,主要关键在于谷物.丸红将以约52亿美元收购私人企业Gavilon.这项收购的促成因素包括强势日圆、大宗商品交易商对规模经济的持续追求、以及对中国谷物需求的预期.

对商品交易商而言,更大就是更好.随着大宗商品成本上涨,他们需要更多资本,以支撑库存.美国玉米价格自2010年以来已经翻涨一倍,粮食大宗商品的交易量过去10年稳定上升.

就连最坚持私人企业形式的商品交易商也因此重新思考自身的资本结构.瑞士的嘉能可(GLEN.L)在2011年透过股票挂牌上市集资80亿美元,今年3月开出61亿美元,想收购在多伦多上市的农业公司Viterra VT.TO.另一家商品贸易巨擘--路易达孚(Louis Dreyfus)正在考虑创业160年来第一次发债集资.

在此同时,并购价码也水涨船高.根据路透取得的分析估算,Gavilon今年预估未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为6.50亿美元,丸红的收购价大约是这个数字的八倍,比例与嘉能可收购Viterra大致相同.筹措收购资金不会像乍看之下那么轻松.虽然丸红到3月底时帐上现金及银行存款有90亿美元,但是它自身的净债务已经是2012年EBITDA的六倍水准.Gavilon负债比例不到三倍,债务压力还显得较轻.

幸好,丸红可以取得另一个快速增值的资产:日圆.日圆目前已经比2011年低点升值近8%,这个升势成为日本企业发动并购的强烈诱因.

但促成这类合纵连横的最大动机,就在日本自家的后院.随着中国人吃得愈来愈好,中国的谷物需求有增无减.根据美国农业部资料,尽管中国在全球小麦及粗粮交易量只占约5%,但中国的进口量在10年内成长四倍,达到1,180万吨.

中国经济发展、日圆升值及商品交易商资本压力等因素交会之下,显示后续还会有更多类似的并购案出现.(完)