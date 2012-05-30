《欧洲金融焦点》危机再起之际,银行业安全网仍有漏洞待补

撰稿 Paul Carrel/John O'Donnell 编译 张明钧

路透法兰克福/布鲁塞尔5月29日电---在欧元区还在忖度希腊可能退出之际,政策官员们所建立的安全网体系仍旧不够强韧,恐怕没有办法避免一国银行业挤兑导致区内其他国家危机更形恶化的状况.

欧洲央行敦促欧元区力挺陷入困境银行的行动正慢慢地受到各国领导人重视,但关于银行业信心突然瓦解的问题,欧元区内尚未建立一些避免发生或加以因应的防护措施.

欧洲各国领导人上周讨论了整体欧洲的支持银行措施,欧洲央行希望这些措施能够包含一项银行解散基金,用以处理一家倒闭银行的拆解及重整.

这个基金将与欧洲央行近几个月在欧元区释出的1兆(万亿)欧元三年期信贷相辅相成;这批信贷已经协助欧元区银行体系的运作.当地银行业信心十分低迷,使之不愿意彼此借贷.

但若存款人进行一波挤提,不论这些存款人是因为担心其政府实力不足以支称银行业者、或者是该国将退出欧元区转而采取大幅贬值的一国货币,都将使得危机的规模升到不同的层次.

爱尔兰银行体系先前即面临这样的压力,使得国际货币基金组织(IMF)及欧盟对爱尔兰进行援助.

如今投资人担心的是,希腊退出欧元区的后续效应可能对其他国家储户产生的冲击.

"避免意大利、西班牙及葡萄牙出现银行挤兑应该是最优先的议题."Berenberg Bank分析师Holger Schmieding表示."决策者必须确保希腊被迫将国内欧元存款转为较为疲弱的新货币的可能案例,不会引发其他国家出现银行挤兑."

欧洲央行正向欧元区施压要求其成立一基金来避免此一后续效应,上周欧洲央行执委亚斯穆森上周谈话更强化了此一讯息.

"政府为陷入困境的银行进行资本重整,可能导致政府财政状况恶化,"亚斯穆森说."财政状况恶化会影响银行持有的主权债部位,进一步削弱银行的资产负债表."

"这样的恶性循环必须加以遏止...欧洲央行清算机构及欧洲存款保险计画是两项可以用来解决主权及银行问题纠缠不清的元素."

若有泛欧洲存款保险计画,则其规模必须够大以阻止信心流失.

目前欧洲国家对存款保证额度仅10万欧元,这可能没有办法安抚那些存款以百万欧元计的企业投资人的信心.

爱尔兰的企业决定撤出存款,正是其银行危机加速恶化的原因.

如何关闭或重整那些风中残烛银行的问题,已经列入欧洲决策者的议程重点.

但成立援助基金的议题八字还没一撇,而这不仅是因为欧洲大金主--德国不愿加以注资;德国不想援助西班牙表现差劲的银行业者.

**等待德拉吉表态**

当前并没有处理银行倒闭的解散基金或保险计画,许多投资人预期欧洲央行将采取行动避免银行挤兑或类似的系统风险.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉已经表示,12月及2月向金融体系注入的三年期超低成本融资操作已经避免严重的信用紧缩.

牛津大学教授Clemens Fuest表示,在希腊这个案例中,各界相信欧洲央行将会再度采取行动避免银行挤兑.Fuest同时也是德国财政部学术顾问小组的成员.

"看来各界预期欧洲央行将会无限量供应流动资金来加以避免."他说道,并称这可能直接由欧洲央行出手、或者是在欧洲央行的支持下由希腊央行提供紧急融资.

希腊四大银行业者本周接获部分援助,该国银行稳定基金核准将180亿欧元纾困资金注入银行业.

若这么做还不够,且相关效应扩散至其他国家的银行产业,决策者可能得迅速的提出计画来对体质欠佳银行提供保证或进一步注资,这些假设情景过去都曾讨论过,但都未达成协议.

**资本外逃**

根据国际清算银行(BIS)的数据,银行业不断恶化,且资本从欧元区表现最差国家外逃.

去年12月的数据显示,希腊银行业者吸收的来自海外存款大幅下滑,从2009年底的1,600亿欧元降至不到800亿.

爱尔兰银行业来自海外的存款则在同时期内从9,050亿欧元降至4,710亿,葡萄牙银行业也出现类似的降幅.

根据欧洲央行统计数字,欧元区的家庭和企业存款总计接近11兆(万亿)欧元,其中光德国一地就超过3兆欧元.

强化银行业者的办法之一,就是让欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)这个援助机制直接向银行业者注入资本,这是西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正在推动的构想,但柏林当局反对.

根据欧洲现有的协议,若像西班牙这样的国家要求对其银行业者提供协助,则必须申请主权国家纾困计画,这会让人羞于启齿.

"通过ESM将一家银行倒闭的风险提升至欧洲的层级处理,要比主权国家违约风险升高要好得多."都柏林智库Economic and Social Research Institute的John Fitzgerald表示.

在未这么作的情形下,Berenberg的Schmieding称若希腊退出欧元区,西班牙应该申请欧洲纾困基金来重整银行业.

他指出,欧洲央行可能降息,并与各国央行联手提供银行业流动资金,可能以新的长期贷款为之.

**ECB委员不排除注资可能**

接近欧洲央行的消息人士表示,部分欧洲央行决策委员对于考虑进一步长期融资操作采取开放的态度,但面临其他传统思想的决策人士反对,这些人担心前两次融资操作已经为欧洲央行的财务带来庞大风险.

德国央行已经表示,欧洲央行不应该显着增加与提供流动资金给希腊的相关风险,并认为希腊退出欧元区将会带来重大然可以控制的冲击.

放宽取得欧洲行融资的担保品规定,亦是帮助那些缺少流动资金银行的办法之一,但若这些银行破产,且发生系统风险时,这样技术性的措施将不会奏效.

德拉吉政正在敦促各国整府采取果断行动,而非在欧洲央行内施压,他并在上周四释出一个强烈的讯息:"欧洲整合行动若要延续下去,这个进程已经到了需要在政治想像上出现令人振奋的大跃进."(完)