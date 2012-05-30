〔台湾不动产〕台北精华区大楼以19.39亿台币标出,土地价格创新高

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北5月30日电---位于台湾台北市精华地段的太平洋敦南大楼周三以19.39亿台币,较底价18.8亿溢价3.14%标出,换算土地价格,每坪(一坪约3.33平米)得标价格为1,453万台币,超越去年敦南华票大楼每坪1,405万的历史纪录.
负责标售作业的UGLUGL.AX旗下物业顾问--DTZ戴德梁行称,位在台北市忠孝东路四段精华地段的太平洋敦南大楼,是由富邦人寿出价标得.
近期寿险业再度掀起抢购不动产风潮,上周二国泰人寿以43.9亿台币标下太子汽车土城厂房作为仓库使用;台湾人寿2833.TW随即在周五斥资46亿买下台北市华国饭店.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。