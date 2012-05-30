〔台湾不动产〕台北精华区大楼以19.39亿台币标出,土地价格创新高

路透台北5月30日电---位于台湾台北市精华地段的太平洋敦南大楼周三以19.39亿台币,较底价18.8亿溢价3.14%标出,换算土地价格,每坪(一坪约3.33平米)得标价格为1,453万台币,超越去年敦南华票大楼每坪1,405万的历史纪录.

负责标售作业的UGLUGL.AX旗下物业顾问--DTZ戴德梁行称,位在台北市忠孝东路四段精华地段的太平洋敦南大楼,是由富邦人寿出价标得.