〔台湾债市〕RP利率向高档靠拢,大型寿险自投信端大举抽回资金

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三向高档靠拢.因月底赎回高峰来临,以及大型寿险公司自投信端大举赎回基金,令市场紧张情势进一步升高,公司债及公债均出现大额资金缺口需调度.
大型寿险业者指出,在本地市场有投资标的而产生资金需求.交易商则表示,为应付寿险大笔资金需求,投信端陆续提解和走钱,场上几乎没有余钱供应,尾盘也看不到回流资金,有缺口只好转而寻求拆款或财务部门协助,一周拆款高点随之攀升.
"明天应该还会有一点,但赎回高峰应该是落在今天,"一位券商交易人士表示.
资金人士并表示,今日虽见部分券商为顺利完成调度而被迫接受高档成交利率,但整体而言,上扬幅度并不大;预料此波资金赎回将会延续到明日,加之周四还有65亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,后市资金情势并不乐观.
"市场没钱,根本不用谈利率,因为就算调高也找不到,"一位银行交易人士表示.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,上日报0.72-0.74%间.
拆款中心资料PIBC显示,本地时间12:05时,一周拆款高点较上日升高4基点至0.82%.(完)
--记者 李盈蒨/詹静宜; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。