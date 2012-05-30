〔台湾债市〕RP利率向高档靠拢,大型寿险自投信端大举抽回资金

路透台北5月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三向高档靠拢.因月底赎回高峰来临,以及大型寿险公司自投信端大举赎回基金,令市场紧张情势进一步升高,公司债及公债均出现大额资金缺口需调度.

大型寿险业者指出,在本地市场有投资标的而产生资金需求.交易商则表示,为应付寿险大笔资金需求,投信端陆续提解和走钱,场上几乎没有余钱供应,尾盘也看不到回流资金,有缺口只好转而寻求拆款或财务部门协助,一周拆款高点随之攀升.

"明天应该还会有一点,但赎回高峰应该是落在今天,"一位券商交易人士表示.

资金人士并表示,今日虽见部分券商为顺利完成调度而被迫接受高档成交利率,但整体而言,上扬幅度并不大;预料此波资金赎回将会延续到明日,加之周四还有65亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,后市资金情势并不乐观.

"市场没钱,根本不用谈利率,因为就算调高也找不到,"一位银行交易人士表示.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,上日报0.72-0.74%间.

拆款中心资料PIBC显示,本地时间12:05时,一周拆款高点较上日升高4基点至0.82%.(完)