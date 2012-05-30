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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 15:11 BJT

〔表格〕瑞士5月KOF领先指标升至0.81,路透调查预估为0.48

路透苏黎世5月30日电---瑞士智库KOF周三公布,瑞士5月KOF领先指标升至0.81.路透调查预估为0.48.

主要数据:(括号内数据为前值)

2012年5月 2012年4月 2011年5月

0.81 0.43 2.30

(0.40)*

* 为前值

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

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--编译 王翔琼;审校 隋芬

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