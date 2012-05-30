〔表格〕欧元区4月M3货供额年率为增长2.5%,民间贷款令人失望

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透法兰克福5月30日电---欧洲央行(ECB)周三公布的数据显示,欧元区4月货供增幅和民间贷款放缓程度超出预期.
欧元区4月M3货供额年率为增长2.5%,路透调查预估为增长3.4%.
经季节调整后数据如下:
4月 3月 (前值)
M3年增长率(%) 2.5 3.1 (3.2)
M3三个月移动平均年增长率(%) 2.7 2.7 (2.8)
总信贷年增长率 1.4 1.8 (1.8)
民间部门信贷年增长率 0.0 0.5 (0.5)
--放款年增率 0.3 0.6 (0.6)
针对家庭的放款年增率 0.5 0.6 (0.6)
--消费信贷 -2.4 -2.1 (-2.0)
--购房贷款 1.0 1.1 (1.1)
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--编译 程琳;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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