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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 16:26 BJT

〔表格〕欧元区4月M3货供额年率为增长2.5%,民间贷款令人失望

路透法兰克福5月30日电---欧洲央行(ECB)周三公布的数据显示,欧元区4月货供增幅和民间贷款放缓程度超出预期.

欧元区4月M3货供额年率为增长2.5%,路透调查预估为增长3.4%.

经季节调整后数据如下:

4月 3月 (前值)

M3年增长率(%) 2.5 3.1 (3.2)

M3三个月移动平均年增长率(%) 2.7 2.7 (2.8)

总信贷年增长率 1.4 1.8 (1.8)

民间部门信贷年增长率 0.0 0.5 (0.5)

--放款年增率 0.3 0.6 (0.6)

针对家庭的放款年增率 0.5 0.6 (0.6)

--消费信贷 -2.4 -2.1 (-2.0)

--购房贷款 1.0 1.1 (1.1)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[ECI-EUROPE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 程琳;审校 王洋

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