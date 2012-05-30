〔美国个股〕苹果执行长库克称,电视机是该公司"极度感兴趣"的领域

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透加州5月29日电---苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)表示,对于电视机技术"极度感兴趣",但也强调该公司的努力会逐步的发布.外界臆测这家iPad和iPhone制造商即将公布革命性的iTV产品.
库克在访谈中表示,希望有一天苹果的产品能在美国生产,同时也概述了他如何管理这家长久以来和创办人贾布斯密不可分的公司.
"贾布斯教导我们的另外一件事,就是不要把焦点放在过去,"库克在今年的All Things Digital会议上表示.
行业消息人士和高管指出,苹果可能在2012年底或2013年发表一款电视设备,可能会震撼电视内容和传播产业,正如同iPod和iPhone冲击了音乐和行动内容服务.但库克并未直接就这项议题置评.
"这是我们极度感兴趣的领域,"库克说."我们会继续朝这个方向发展,看看会有怎样的成果."
当被问及苹果是否正在生产电视机时,库克表示他不会回答这个问题.(完)
--编译 王冠中;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。