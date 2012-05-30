〔表格〕欧元区5月经济景气指数降至90.6,预估为92.0

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔5月30日电---欧盟执委会周三公布欧元区5月经济景气调查报告:
* 欧元区5月经济景气指数降至90.6(路透预估为92.0),4月修正后为92.9
* 欧元区5月企业景气指数为负0.77(路透预估为负0.66),4月修正后为负0.51
* 欧元区5月工业景气指数为负11.3,4月为负9.0
* 欧元区5月服务业景气指数为负4.9,4月为负2.4
* 欧元区5月消费者信心指数为负19.3,4月为负19.9
* 欧元区5月消费者通胀预期指数为22.6,4月为27.0
* 欧元区5月生产者物价预期指数为2.8,4月为6.0
以下为调查结果概要:
欧元区:
5月 4月 3月 2月
经济景气 90.6 92.9 94.5 94.5
-工业景气 -11.3 -9.0 -7.1 -5.7
-服务业景气 -4.9 -2.4 -0.3 -0.9
-消费者信心 -19.3 -19.9 -19.1 -20.3
-零售贸易景气 -18.1 -11.1 -12.0 -14.0
-建筑业景气 -30.1 -27.5 -26.7 -24.6
-消费者通胀预期 22.6 27.0 24.0 26.4
-企业景气 -0.77 -0.51 -0.27 -0.16 (完)
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--编译 田建华;审校 程琳
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