〔台湾央行〕要求银行对房贷增贷且事后查核,对房市监控并未放松

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月30日电---台湾央行周三表示,已发函要求所有银行针对房贷户对既有房贷的增贷案,请借款人切结资金用途及违约效果,并事后查核,以符合央行2010年公布实施的特定地区房贷选择性信用管制的规定.
尽管台湾央行先前已数度表示"选择性信用管制"对抑制房价飙涨已见成效,不过有监于近期北市豪宅开价持续开出天价,央行近期动作频频,显示对房价的监控并未放松.
分析师认为,央行第二季理监事会议利率不会变动,但不排除有进一步的房价管控措施.
元富投顾分析师许芷雁称,"央行这次会议,利率肯定不会动.但可以看得出来,央行对房价的飙涨一直很感冒 "
她进一步表示,欧债危机扩大让台湾央行这次的利率没有调整空间,但抑制房价上涨可以在"利率"这个政策工具之外施行.她认为,本次央行的理监事会议中,不排除央行会祭出"口头"或"实质"的进一步信用管制.
一位不愿具名的央行官员表示,"要请银行请房贷户切结的就是,如果在央行管制的地区有申贷第二栋的房贷,那么旧有的房贷和新的房贷借的钱不能超过二栋房贷(监价)的六成."
她并进一步表示,此举是要求银行能确实落实央行在特定地区房贷的信用管制精神.
台湾央行先前已邀集九家大型房贷业务银行,呼吁其注意房贷授信风险.[ID:nST0516373]
台湾央行将于6月21日召开第二季全体理监事会议,市场料利率将维持不变[ID:nnCT0521615]
台湾央行在2010年第二季及第四季的理监事会议中,均对特定地区房贷祭出紧缩规定.第四季时央行将地区扩大,贷款的成数降低.
根据2010年12月31日实施的规定,央行将限制地区扩大到台北市及新北市10个行政区(板桥、三重、中和、永和、新庄、新店、土城、芦洲、树林、汐止、三峡、林口、淡水),房贷成数降为六成.并且增订土地抵押贷款条件限制,贷款最高额度不得超过土地取得成本与监价较低者之6.5成.(完)
金融机构对台湾央行利率预估请见TWGDP1
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。