〔台湾央行〕要求银行对房贷增贷且事后查核,对房市监控并未放松

路透台北5月30日电---台湾央行周三表示,已发函要求所有银行针对房贷户对既有房贷的增贷案,请借款人切结资金用途及违约效果,并事后查核,以符合央行2010年公布实施的特定地区房贷选择性信用管制的规定.

尽管台湾央行先前已数度表示"选择性信用管制"对抑制房价飙涨已见成效,不过有监于近期北市豪宅开价持续开出天价,央行近期动作频频,显示对房价的监控并未放松.

分析师认为,央行第二季理监事会议利率不会变动,但不排除有进一步的房价管控措施.

元富投顾分析师许芷雁称,"央行这次会议,利率肯定不会动.但可以看得出来,央行对房价的飙涨一直很感冒 "

她进一步表示,欧债危机扩大让台湾央行这次的利率没有调整空间,但抑制房价上涨可以在"利率"这个政策工具之外施行.她认为,本次央行的理监事会议中,不排除央行会祭出"口头"或"实质"的进一步信用管制.

一位不愿具名的央行官员表示,"要请银行请房贷户切结的就是,如果在央行管制的地区有申贷第二栋的房贷,那么旧有的房贷和新的房贷借的钱不能超过二栋房贷(监价)的六成."

她并进一步表示,此举是要求银行能确实落实央行在特定地区房贷的信用管制精神.

台湾央行先前已邀集九家大型房贷业务银行,呼吁其注意房贷授信风险.[ID:nST0516373]

台湾央行将于6月21日召开第二季全体理监事会议,市场料利率将维持不变[ID:nnCT0521615]

台湾央行在2010年第二季及第四季的理监事会议中,均对特定地区房贷祭出紧缩规定.第四季时央行将地区扩大,贷款的成数降低.

根据2010年12月31日实施的规定,央行将限制地区扩大到台北市及新北市10个行政区(板桥、三重、中和、永和、新庄、新店、土城、芦洲、树林、汐止、三峡、林口、淡水),房贷成数降为六成.并且增订土地抵押贷款条件限制,贷款最高额度不得超过土地取得成本与监价较低者之6.5成.(完)

金融机构对台湾央行利率预估请见TWGDP1