〔台湾汇市〕台币/美元因西班牙疑虑收创四个月低位,外资大举汇出

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月30日电---台币兑美元TWD=TP周三放量下挫1.17角,至四个月以来最低.西班牙公债殖利率飙升至高位,加剧市场对欧债情势担忧,资金纷纷涌往美元资产避险,并打压亚洲货币走势,外资于海内外回补美元力道强劲.
在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币短天期换汇点溢价幅度同步加深,促台币一举跌破29.7元关卡.汇银人士表示,出口商见机不可失顺势大举出脱美元部位,与外资、进口商与油款的美元买盘相互交错下,台北汇市爆出14.38亿美元大量.
接近收盘时,央行进场调节助贬约5分.交易员并指出,盘中见央行抛汇力道偏强,稍稍缓和台币跌势,没有刻意守在任何价位;不过,由于台湾近来出口数据疲弱且经济有陷入衰退之虞,预料未来央行将顺势放手让台币贬值以提高竞争力.
"台股回归国际股市,台币兑美元现在均线也向上(走贬),月底过后走势会更明显,"一位资深交易员表示.
外汇交易人士表示,今日台币跌破29.680元的区间低档后,即吸引外商及本地银行均进场买汇,在欧债疑虑的笼罩下,各方几乎一面倒看多美元,预料汇价将持续往30元靠拢,惟明日为月底最后一天,出口商实质抛汇需求应能稍缓台币跌势.
他们并指出,除欧元区情势外,周五公布的美国非农就业数据以及中国官方制造业采购经理人指数(PMI)亦为市场关注焦点.
台币今日收在日低29.762元,前次盘中及收盘低位分别出现在1月31日与1月30日,分别报29.800元以及29.786元.
台湾股市.TWII收盘大跌1.10%,至7,261.80点;外资及陆资在台股卖超64.13亿台币,为连续第九日卖超,累计金额为403.87亿.[ID:nST0522399]
另外,新兴亚币周三下滑,因随着对于西班牙银行业担忧的加剧,投资者削减风险资产.与此同时,印尼央行支撑卢比IDR=汇率的行动和干预措施也未能挽救颓势.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.762 29.645 29.650-29.762 29.700 14.38 7.82
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.715 29.603 29.640-29.724 29.640 5.54 3.75
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.035/0.055 0.015/0.025
美元/台币六个月期 -0.140/-0.105 -0.160/-0.130
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。