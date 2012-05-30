〔台湾汇市〕台币/美元因西班牙疑虑收创四个月低位,外资大举汇出

路透台北5月30日电---台币兑美元TWD=TP周三放量下挫1.17角,至四个月以来最低.西班牙公债殖利率飙升至高位,加剧市场对欧债情势担忧,资金纷纷涌往美元资产避险,并打压亚洲货币走势,外资于海内外回补美元力道强劲.

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币短天期换汇点溢价幅度同步加深,促台币一举跌破29.7元关卡.汇银人士表示,出口商见机不可失顺势大举出脱美元部位,与外资、进口商与油款的美元买盘相互交错下,台北汇市爆出14.38亿美元大量.

接近收盘时,央行进场调节助贬约5分.交易员并指出,盘中见央行抛汇力道偏强,稍稍缓和台币跌势,没有刻意守在任何价位;不过,由于台湾近来出口数据疲弱且经济有陷入衰退之虞,预料未来央行将顺势放手让台币贬值以提高竞争力.

"台股回归国际股市,台币兑美元现在均线也向上(走贬),月底过后走势会更明显,"一位资深交易员表示.

外汇交易人士表示,今日台币跌破29.680元的区间低档后,即吸引外商及本地银行均进场买汇,在欧债疑虑的笼罩下,各方几乎一面倒看多美元,预料汇价将持续往30元靠拢,惟明日为月底最后一天,出口商实质抛汇需求应能稍缓台币跌势.

他们并指出,除欧元区情势外,周五公布的美国非农就业数据以及中国官方制造业采购经理人指数(PMI)亦为市场关注焦点.

台币今日收在日低29.762元,前次盘中及收盘低位分别出现在1月31日与1月30日,分别报29.800元以及29.786元.

台湾股市.TWII收盘大跌1.10%,至7,261.80点;外资及陆资在台股卖超64.13亿台币,为连续第九日卖超,累计金额为403.87亿.[ID:nST0522399]

另外,新兴亚币周三下滑,因随着对于西班牙银行业担忧的加剧,投资者削减风险资产.与此同时,印尼央行支撑卢比IDR=汇率的行动和干预措施也未能挽救颓势.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.762 29.645 29.650-29.762 29.700 14.38 7.82

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.715 29.603 29.640-29.724 29.640 5.54 3.75

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.035/0.055 0.015/0.025

美元/台币六个月期 -0.140/-0.105 -0.160/-0.130

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