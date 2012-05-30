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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 15:40 BJT

〔欧元债市〕10年期德债收益率触及新低,西班牙和意大利公债收益率上升

路透伦敦5月30日电---德国公债多数券种的收益率周三触及新低,而在意大利公债标售之前,以及市场对西班牙银行业的担忧加剧,致使西班牙和意大利公债收益率上升.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB触及1.34%的新低.德债期货FGBLc1触及纪录新高144.62.

五年期和30年期德债收益率亦触及纪录新低.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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