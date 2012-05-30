〔国际油市〕中东7月原油船货以贴水价出售,尽管有伊朗供应的忧虑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月30日电---交易商称,由于供给充沛,多数亚洲炼厂以贴水价格买进7月装运的中东原油,浇熄了关于西方制裁伊朗会减少该地区货量的预期.
对中东原油额外供给的需求疲弱,可能8月也会维持这样的情况,这会让供应保持充沛,尽管买家难以为伊朗船货寻到保险,且伊朗与西方的对峙情况看来短时间内不会解决.
欧洲对伊朗原油船运的保险禁令将从7月1日开始生效,而美国就降低伊朗原油相关收入所进行的制裁则从6月底生效.
两项措施均引发了对于伊朗原油出口会大幅减少的担忧,预期亚洲买家可能会在现货市场大规模买进高硫原油作为替代供应.
然而,原油供应在第二季增加,因石油输出国组织(OPEC)成员国增加产出,而炼厂则在需求淡季关厂维修.
随着全球制造业活动降温,尤其是中国,对燃料的需求下降,炼厂利润受到削弱,因此炼厂对于增加产出兴趣缺缺.
"7月是个大考验.所有炼厂的定价都是假设他们需要为伊朗原油寻找替代供应来源,"西方一企业的交易商称.
路透调查显示,OPEC原油产出在5月触及2008年以来高点,因沙特(沙乌地)阿拉伯在价格下滑之际仍维持高产出,且在欧盟制裁上路前,伊朗出货并未进一步大幅下滑.
由于大西洋地区新生产增加且欧洲需求疲弱,亚洲从西方取得更多的原油供应.美国原油库存增长,且国内页岩油生产增加.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。