〔国际油市〕中东7月原油船货以贴水价出售,尽管有伊朗供应的忧虑

路透新加坡5月30日电---交易商称,由于供给充沛,多数亚洲炼厂以贴水价格买进7月装运的中东原油,浇熄了关于西方制裁伊朗会减少该地区货量的预期.

对中东原油额外供给的需求疲弱,可能8月也会维持这样的情况,这会让供应保持充沛,尽管买家难以为伊朗船货寻到保险,且伊朗与西方的对峙情况看来短时间内不会解决.

欧洲对伊朗原油船运的保险禁令将从7月1日开始生效,而美国就降低伊朗原油相关收入所进行的制裁则从6月底生效.

两项措施均引发了对于伊朗原油出口会大幅减少的担忧,预期亚洲买家可能会在现货市场大规模买进高硫原油作为替代供应.

然而,原油供应在第二季增加,因石油输出国组织(OPEC)成员国增加产出,而炼厂则在需求淡季关厂维修.

随着全球制造业活动降温,尤其是中国,对燃料的需求下降,炼厂利润受到削弱,因此炼厂对于增加产出兴趣缺缺.

"7月是个大考验.所有炼厂的定价都是假设他们需要为伊朗原油寻找替代供应来源,"西方一企业的交易商称.

路透调查显示,OPEC原油产出在5月触及2008年以来高点,因沙特(沙乌地)阿拉伯在价格下滑之际仍维持高产出,且在欧盟制裁上路前,伊朗出货并未进一步大幅下滑.

由于大西洋地区新生产增加且欧洲需求疲弱,亚洲从西方取得更多的原油供应.美国原油库存增长,且国内页岩油生产增加.(完)