〔台湾债市〕101/1殖利率微幅收低,西班牙银行业忧虑引发避险需求

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月30日电---台湾五年期公债101/1殖利率周三收低,台股疲软,且市场担忧西班牙银行业问题恐怕扩散,避险需求升温,台债追随美债殖利率微幅收跌.
市场人士指出,台股上日大涨仅是一日行情,台股今日收跌逾1%,激励台债走多,惟独量能并未扩大.他们认为,在6月17日希腊大选结果出炉前,欧债消息面进入空窗期,而台债也处于10年期指标债新券发行前交易的空窗期,以致台债观望气氛浓厚,成交量也跟急冻于今年低档区.
"最近市场太冷了,没量又没价!"一寿险业的债市交易员这么说.
台股加权指数.TWII周三下跌1.10%,报7,261.80点,走势与上日的大涨2.89%大异其趣.寿险交易员认为,台股今日异常疲软让台债市场的多方有追价的意愿,包括五年、10年、20年期指标债殖利率皆微幅往下走.
一位证券商交易员认为,本周台债走势将跟台股连动密切,台股若未能守住7,000点,对台债将是一大利多,有机会走一波突破走势,五年期101/1殖利率有机会回测0.95%.
但另一位资深票券商交易员则认为,在市场观望气氛下,台债盘势恐难脱小涨小跌,殖利率在狭幅区间盘整,预料五年期101/1殖利率区间仍维持在0.95-0.98%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO -0.35 0.9635 0.9615-0.9645 83.0
10 101/5A01105=TWO -1.00 1.2300 1.2300-1.2320 3.0
10 101/乙二A01202=TWO -0.35 1.2645 1.2632-1.2670 6.5
20 101/2A01102=TWO -0.50 1.6900 *1.6900-1.6900 0.5
* 表创该券交易以来殖利率日低
美债方面,交易员表示,在周五美国非农就业数据公布之前,美债殖利率都将会低档盘整,预料台债殖利率也仍将落于箱型底部区盘整.
票券商认为,除非美国非农就业数据传出令人意外的消息,否则台债成交量将会持续低迷,等待6月初十年期指标债新券公开发行前交易(when-issued)后,成交量才会出来.
路透对分析师的调查显示,美国5月雇主料新增15万个职位,4月时的新增岗位只有寥寥11.5万,为六个月来最少.这将带动非农就业岗位增幅接近过去三个月月均17.6万的水准,并令人确信即便中国在放慢且部分欧洲经济体重回衰退,美国经济仍在稳定增长的轨道上前进.[ID:nSB1576280]
美国指标公债收益率周二下跌,因市场担心西班牙银行业问题的扩散,激发了投资者对于避险公债的需求;同时,希腊下月大选前,美国公债预计将受到较好追捧.[US/NCN]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.6900
10 101/5 A01105=TWO 1.2300
5 101/1 A01101=TWO 0.9635
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。