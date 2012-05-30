〔台湾债市〕101/1殖利率微幅收低,西班牙银行业忧虑引发避险需求

路透台北5月30日电---台湾五年期公债101/1殖利率周三收低,台股疲软,且市场担忧西班牙银行业问题恐怕扩散,避险需求升温,台债追随美债殖利率微幅收跌.

市场人士指出,台股上日大涨仅是一日行情,台股今日收跌逾1%,激励台债走多,惟独量能并未扩大.他们认为,在6月17日希腊大选结果出炉前,欧债消息面进入空窗期,而台债也处于10年期指标债新券发行前交易的空窗期,以致台债观望气氛浓厚,成交量也跟急冻于今年低档区.

"最近市场太冷了,没量又没价!"一寿险业的债市交易员这么说.

台股加权指数.TWII周三下跌1.10%,报7,261.80点,走势与上日的大涨2.89%大异其趣.寿险交易员认为,台股今日异常疲软让台债市场的多方有追价的意愿,包括五年、10年、20年期指标债殖利率皆微幅往下走.

一位证券商交易员认为,本周台债走势将跟台股连动密切,台股若未能守住7,000点,对台债将是一大利多,有机会走一波突破走势,五年期101/1殖利率有机会回测0.95%.

但另一位资深票券商交易员则认为,在市场观望气氛下,台债盘势恐难脱小涨小跌,殖利率在狭幅区间盘整,预料五年期101/1殖利率区间仍维持在0.95-0.98%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.35 0.9635 0.9615-0.9645 83.0

10 101/5A01105=TWO -1.00 1.2300 1.2300-1.2320 3.0

10 101/乙二A01202=TWO -0.35 1.2645 1.2632-1.2670 6.5

20 101/2A01102=TWO -0.50 1.6900 *1.6900-1.6900 0.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

美债方面,交易员表示,在周五美国非农就业数据公布之前,美债殖利率都将会低档盘整,预料台债殖利率也仍将落于箱型底部区盘整.

票券商认为,除非美国非农就业数据传出令人意外的消息,否则台债成交量将会持续低迷,等待6月初十年期指标债新券公开发行前交易(when-issued)后,成交量才会出来.

路透对分析师的调查显示,美国5月雇主料新增15万个职位,4月时的新增岗位只有寥寥11.5万,为六个月来最少.这将带动非农就业岗位增幅接近过去三个月月均17.6万的水准,并令人确信即便中国在放慢且部分欧洲经济体重回衰退,美国经济仍在稳定增长的轨道上前进.[ID:nSB1576280]

美国指标公债收益率周二下跌,因市场担心西班牙银行业问题的扩散,激发了投资者对于避险公债的需求;同时,希腊下月大选前,美国公债预计将受到较好追捧.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6900

10 101/5 A01105=TWO 1.2300

5 101/1 A01101=TWO 0.9635

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)