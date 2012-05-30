〔台湾货币市场〕短率偏紧略升,月底拆借活水不多且央行冲销不手软

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 月底及缴税因素令拆借活水不多
* 银行间积极申报存单,且央行多照单全收
* 拆款及短票利率高点上移
记者 张雅菁
路透台北5月30日电---台湾银行间短率周三偏紧略升,月底及缴税因素本已令可供拆借的资金水源缩减,再加以央行冲销并不手软,有拆借需求者必须花些功夫找钱,一周拆款利率高点上移.
银行资金调度人士指出,虽然今日存单到期大,但在预期央行6月底不会升息且为下月的季度预排资金落点下,银行间还是先以续报央行存单为优先,而央行也多照单全收,造成上午拆借不易,近午时还有不少票券商及银行在找钱,而且有银行接受较高的利率0.82%来应急.
但由于资金只是分配不均,从累计准备积数来看并非全面吃紧,一周期的拆款利率多数最高只是成交在0.80%.至于明日进入月底最后一天,且央行存单到期仅120亿台币,恐怕欲松不易,银行及票券商多以预做调度,进入备战状态.
"明天月底也可能比较惨烈,但希望不会,能跨的都跨了,今天只有一笔没有跨,"一大型票券商调度人士称.
本地时间14:03时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.514%,上日在0.512%;区间在0.388-0.720%,同上日.
一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.820%,上日在0.506-0.780%.
年度综合所得税申报将在明日截止,以现金缴税者不少都是赶在今日明日最后关头才去报税,不过这类金额比重并不大;真正综所税缴库高峰将在6月上旬.
据财政部赋税署官员指出,以银行帐户扣款方式缴税者将分三批分别在6月8日、14日及28日自民众户头扣款,并在下一工作日缴入国库(意即资金离开银行体系),而通常第一批比重最高;至于近年颇受民众欢迎的信用卡缴税方式,这类税款则是在6月8日当日即会入库.
**短票利率上测**
短票方面,票券商表示,由于资金紧张,大型公股银行再开出0.88%的买票利率,而明日逢月底料仍偏紧;至于周五的例行发票高峰,虽然央行存单到期多,但银行间为了回补积数且预留缴税周转金空间,恐怕不能排除也是有场硬仗要打.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.88%;上日区间在0.86-0.87%.
台湾央行今日存单到期金额3,290.5亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期接下来依序为周四120亿及周五4,075.3亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周二当日超额准备为负405亿台币;累计超额准备为2,262亿台币,加计前期1%的超额准备为3,034亿台币.
**公债RP利率向高档靠拢**
债市同业附买回(RP)利率周三向高档靠拢.因月底赎回高峰来临,以及大型寿险公司自投信端大举赎回基金,令市场紧张情势进一步升高,公司债及公债均出现大额资金缺口需调度.
大型寿险业者指出,在本地市场有投资标的而产生资金需求.交易商则表示,为应付寿险大笔资金需求,投信端陆续提解和走钱,场上几乎没有余钱供应,尾盘也看不到回流资金,有缺口只好转而寻求拆款或财务部门协助,一周拆款高点随之攀升.
"明天应该还会有一点,但赎回高峰应该是落在今天,"一位券商交易人士表示.
资金人士并表示,今日虽见部分券商为顺利完成调度而被迫接受高档成交利率,但整体而言,上扬幅度并不大;预料此波资金赎回将会延续到明日,加之周四还有65亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,后市资金情势并不乐观.
"市场没钱,根本不用谈利率,因为就算调高也找不到,"一位银行交易人士表示.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,上日报0.72-0.74%间.
拆款中心资料PIBC显示,本地时间12:05时,一周拆款高点较上日升高4基点至0.82%.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。