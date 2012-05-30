版本:
中国
金融服务 | 2012年 5月 30日 星期三 16:47 BJT

〔欧洲经济〕英国央行委员费希尔称,不能排除欧元区分裂的可能--报载

路透伦敦5月30日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周三被援引称,欧元区分裂的可能性不能排除.目前外界对欧元区稳定性的担忧情绪正在升温.

费希尔接受Leicester Mercury采访时说,欧元区一旦拆伙会产生什么影响,要取决于欧洲当局的处理方式.

"没有人试图预期欧元拆伙,但不能排除此一可能."他称.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

更多 金融服务

热门文章

编辑推荐

文章推荐