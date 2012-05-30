〔欧洲经济〕英国央行委员费希尔称,不能排除欧元区分裂的可能--报载

欧洲股市：收于三周低位，因银行和矿业股下挫
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
路透伦敦5月30日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周三被援引称,欧元区分裂的可能性不能排除.目前外界对欧元区稳定性的担忧情绪正在升温.
费希尔接受Leicester Mercury采访时说,欧元区一旦拆伙会产生什么影响,要取决于欧洲当局的处理方式.
"没有人试图预期欧元拆伙,但不能排除此一可能."他称.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特周四下跌，因商品市场普遍遭抛售。 1500 GMT，兰特兑美元下跌0.5%，报12.9475，兰特既被看做是新兴市场货币，也被看做是商品货币。 中国铁矿石期货一度急跌近5%，从主要金属消费国中国的基建支出将提振钢铁需求预期带动的近期涨幅中快速回落。 油价周五下跌1%，此前美国库存连续第七周增加。 铜价周五收复了昨日的部分跌幅，但本周仍将录得连续第二周周线下跌，受需求前景忧虑拖累。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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