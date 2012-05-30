〔新债招标〕台湾中钢七及10年公司债分别以1.37%和1.50%定价--标售文件

路透台北5月30日电---台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)标售的10年期公司债周三以1.50%定价,落在市场预期1.50-1.55%区间的下限,且因寿险业积极投标,发行金额达150亿台币.

根据承销商提供的标售文件,中钢同时标售的七年期债则以1.37%定价,低于市场预期的1.38-1.41%,发行金额则为50亿台币.总计本次公司债标售金额为200亿台币,与原计划相同.

中钢于日前发出公司债招标通知,预计七年与10年券各标售100亿台币.该公司人士并称,若本次标售顺利,今年不排除还有发行公司债筹资的计画,以因应资本支出需求.[ID:nST0519977]

中钢在中华信评的评等为"twAA+",中钢前次标售公司债是在去年的9月,当时五年券得标利率1.36%,七年券为1.57%.[ID:nST0393388](完)

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