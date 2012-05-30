更正:〔欧元债市〕意大利10年期公债标售收益率破6%,为今年1月来首次

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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(更正:因英文原文有误,标题及内文第一段改为"今年1月以来首破6%",非"今年以来")
* 意大利10年期公债标售收益率6.03%创1月以来最高,4月底时标售的收益率为5.84%
* 意大利5年期公债标售收益率5.66%创12月以来最高,4月底时标售的收益率为4.86%
* 意大利标出57.3亿欧元公债,原先计画标售规模介于45.0-62.5亿欧元
* 意大利五年期政府公债收益率触及1月中旬以来新高,日内上涨42个基点至5.68%--TRADEWEB
* 意大利10年期政府公债收益率 IT10YT=TWEB扩大上涨,日内上涨24个基点至6.15%--TRADEWEB
* 西班牙10年期政府公债收益率 ES10YT=TWEB扩大涨势,日内上涨21个基点至6.68%--TRADEWEB
* 德国政府公债期约扩大上涨至纪录高点144.84,日内上涨54个跳动点
路透米兰5月30日电---周三意大利标债融资成本急升,10年期公债得标收益率(殖利率)今年1月以来首次突破6%,因意大利经济看似不堪西班牙债务恶化的冲击.
是次标售意大利筹资57.3亿欧元,高于计划筹资区间45亿-62.5亿欧元的中点,受助于国内需求稳健.
意大利新发行了2017年6月到期的五年期债券,得标收益率为5.66%,为去年12月以来最高,且比一个月前上一次发行类似债券高出80个基点.该债券投标倍数为1.35倍,与4月底发债时的投标倍数大致相当.
财政部还配售了2022年9月到期的10年期债券,收益率为6.03%,创1月以来新高.一个月前,财政部发售相同期限债券获得5.84%的得标收益率.投标倍数大致未变,为1.4倍.
周三标售后,意大利本周标债规模达至185亿欧元.(完)
--编译 田建华;审校 程琳
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。