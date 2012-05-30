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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 17:37 BJT

〔台湾债市〕101/1期借券成交103亿台币,加权平均利率0.7171%

路透台北5月30日电---台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)

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101/1 103 0.7300 0.6600 0.7171 323.0 (329.0)

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)

--记者 詹静宜; 审校 黄凯

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