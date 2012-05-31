〔节选〕下半年景气很难有起色？--台湾天下杂志

(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自5月30日该期的「财金观测站」)

撰文／黄昭勇

六月订单满手，七、八月却不见订单。眼看旺季不旺，台湾厂商如何迎战下半年？物价上涨问题大？不，经济衰退的风险更大。全球三大市场的经济先行指标——制造业采购经理人指数（PMI），除了美国超过五Ｏ，欧洲与中国都在代表不景气的五Ｏ以下，增添全球在欧债危机下的经济衰退风险。

汇丰中国制造业PMI的五月预估值为四八．七，比四月份的四九．三，再进一步下滑，显示带动台湾出口成长的中国工厂，已经无以为继。台湾厂商的「欧美接单、中国制造」策略，已渐渐行不通。

台湾主要的外销地区为中国大陆，四月份的接单金额九二．六亿美元，年衰退率达七．八％。其中，以第一季接单热络的精密仪器，接单金额减少二．一亿美元，衰退最严重。以中部企业为主的精密仪器产业，不但遭遇全球制造业不景气，还得面临韩国厂商的挑战。订单衰退、市场占有率渐渐流失，已成为台湾产业发展的隐忧。

雪上加霜的是，台湾刚刚公布的四月份批发、零售及餐饮业营业额，统计为一兆一四五八亿元，较三月份衰退三．六九％，比去年同期也衰退了二．三七％，显示台湾经济遭受到内外夹击。

支撑台湾成长的外销订单，更是让厂商感到忧心。经济部最新公布的厂商接单动向指数，用厂商家数对未来外销订单的看法统计，结果是今年二月以来，首度跌破五Ｏ，也对景气展望投下悲观的看法。

全球第三大电脑厂戴尔（Dell）最新一季的财报黯淡，营收比去年同期衰退四％，获利则是大幅衰退三三％。这对以个人电脑为科技产品大宗的台湾，不是个好消息。科技业的另一个支柱——手机等资讯与通信产品，近三成直接销往欧洲。但四月份的接单金额八六．四亿美元，也衰退了四．六三％。

资讯通信与电脑产品，占我国外销产品比重超过一半。两大产品接单状况不佳，内需市场也转为低迷，令人对台湾下半年的经济景气相当忧心。一家台湾的电子制造商摇摇头说，「到六月份，我们许多的订单是赶不出来，但是七、八月，却是看不到订单。上下半年的景气落差极大。」

以往电子业上四下六（上半年占营收四成、下半年六成）的比重，让电子业往往在第二季开始大量备货，准备迎接旺季。但依照现在的数字预估，下半年的景气实在很难有起色，旺季恐将不旺。台湾须尽早准备面对金融海啸后，另一个寒冷的夏天。

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