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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 06:58 BJT

《美国重要政经日程》--5月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 商务部发布第一季国内生产总值(GDP)修正值及第一季企业获利初估值

1300 - 农业部经济研究服务公布季度美国农业贸易展望

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售

1500 - EIA公布一周石油库存和产出数据

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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