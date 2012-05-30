《美国重要政经日程》--5月31日

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1230 - 商务部发布第一季国内生产总值(GDP)修正值及第一季企业获利初估值
1300 - 农业部经济研究服务公布季度美国农业贸易展望
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售
1500 - EIA公布一周石油库存和产出数据
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。