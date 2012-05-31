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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:08 BJT

更正:****日韩经济指标预测--5月31日-6月7日****

更正:韩国外汇储备公布时间为6月3日,非"5月31日")

路透5月31日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月30日(三)

2350 日本工业生产 4月初值 +0.5% +1.3%

一个月预估 -- +1.0%

两个月预估 -- -4.1%

5月31日(四)

0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%

房屋开工(较上年同期) +3.2% +5.0%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% 持平

(较上年同期) +2.5% +2.5%

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +7.6%

6月1日(五)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 51.9

0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 -- 顺差21

进口 -2.0% -0.2%

出口 -1.0% -4.8%

6月3日(日)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4

---------------------------------6月4日当周--------------------------------

6月4日(一)

暂无重要数据

6月5日(二)

暂无重要数据

6月6日(三)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- +0.9%

(较上年同期) +2.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股市(亿日圆) -- --

6月7日(四)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +9.6%

0500 日本领先指标 4月 -- +0.6

同时指标 -- +0.3

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 -- 盈余15,894

2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 -- +1.0%

环比年率 -- +4.1% (完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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