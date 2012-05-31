更正:****日韩经济指标预测--5月31日-6月7日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
更正:韩国外汇储备公布时间为6月3日,非"5月31日")
路透5月31日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月30日(三)
2350 日本工业生产 4月初值 +0.5% +1.3%
一个月预估 -- +1.0%
两个月预估 -- -4.1%
5月31日(四)
0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%
房屋开工(较上年同期) +3.2% +5.0%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +7.6%
6月1日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 51.9
0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 -- 顺差21
进口 -2.0% -0.2%
出口 -1.0% -4.8%
6月3日(日)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4
---------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月4日(一)
暂无重要数据
6月5日(二)
暂无重要数据
6月6日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- +0.9%
(较上年同期) +2.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
6月7日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +9.6%
0500 日本领先指标 4月 -- +0.6
同时指标 -- +0.3
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 -- 盈余15,894
2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 -- +1.0%
环比年率 -- +4.1% (完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。