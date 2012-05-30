澳新经济指标预测--5月31日-6月7日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月31日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月28日当周---------------------------------
5月31日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 -- 35.8%
0130 澳洲建筑许可 4月 持平 +7.4%
民间建筑许可 -- +3.9%
0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 +4.0% -0.3%
工厂/机械资本支出(较前季) +2.0% -2.1%
建筑资本支出(较前季) +3.0% +0.9%
0130 澳洲民间信贷 4月 +0.3% +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -3.0% -1.4%
6月1日(五)
暂无重要数据
----------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%
0130 澳洲企业库存 第一季 -- +1.4%
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.2%
报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%
0130 澳洲企业税前获利 第一季 -- +6.4%
6月5日(二)
0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 -- 赤字83.7
0430 澳央行利率决定 6月 -- 3.75%
6月6日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.3%
6月7日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 5月 -- 增加1.55
全职就业人数(万人) -- 减少1.05
就业参与率 -- 65.2%
失业率 -- 4.9% (完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。