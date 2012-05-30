〔表格〕韩国4月工业生产较前月上升0.9%,市场预估为下滑0.9%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔5月31日电---韩国周四公布的数据显示,该国4月经季节调整的工业生产较3月上升0.9%.市场预期要比实际数字差,因当前旷日持久的欧元区危机所产生的影响令人担心.[ID:nSB1578336]
韩国国家统计局公布的4月工业生产、零售销售及投资数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):
4月 *3月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 持平 +0.9 +0.7 -2.9
工厂出货 -1.1 ~ -0.1 ~
面向国内 -2.4 ~ -3.5 ~
面向出口 +0.4 ~ +3.9 ~
库存 +16.2 ~ +16.1 ~
工厂平均设备利用率(%) 79.3 78.1
服务业产出 +1.0 +0.2 +1.6 -0.9
零售销售 +0.4 +1.0 +0.1 -2.6
资本投资总额 +5.0 +4.5 +1.5 -7.0
建筑开工总额 -7.5 -5.2 -7.6 -1.4
^综合领先指标 ~ 0.4 ~ 0.4
* 修正值
~ 无数据
^ 未经季节调整的变动(完)
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--编译 戴素萍;审校 杜明霞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。