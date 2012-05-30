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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 07:26 BJT

〔表格〕韩国4月工业生产较前月上升0.9%,市场预估为下滑0.9%

路透首尔5月31日电---韩国周四公布的数据显示,该国4月经季节调整的工业生产较3月上升0.9%.市场预期要比实际数字差,因当前旷日持久的欧元区危机所产生的影响令人担心.[ID:nSB1578336]

韩国国家统计局公布的4月工业生产、零售销售及投资数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):

4月 *3月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产 持平 +0.9 +0.7 -2.9

工厂出货 -1.1 ~ -0.1 ~

面向国内 -2.4 ~ -3.5 ~

面向出口 +0.4 ~ +3.9 ~

库存 +16.2 ~ +16.1 ~

工厂平均设备利用率(%) 79.3 78.1

服务业产出 +1.0 +0.2 +1.6 -0.9

零售销售 +0.4 +1.0 +0.1 -2.6

资本投资总额 +5.0 +4.5 +1.5 -7.0

建筑开工总额 -7.5 -5.2 -7.6 -1.4

^综合领先指标 ~ 0.4 ~ 0.4

* 修正值

~ 无数据

^ 未经季节调整的变动(完)

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--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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