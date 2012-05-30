〔表格〕英国5月消费者信心指数升至负29,未来悲观氛围稍缓--GfK NOP

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦5月31日电---市场研究机构GfK NOP周四公布的调查显示,英国5月消费者信心回升,因对未来的悲观氛围明显缓解,表明经济主要推动力呈现一些韧性.
英国5月消费者信心指数为负29,路透调查预估为负32.
以下为数据表格:
5月 4月 3月 2月 1月 12月
GfK消费者信心指数 -29 -31 -31 -29 -29 -33
个人财务
过去12个月 -23 -23 -25 -21 -22 -23
未来12个月 -9 -13 -10 -6 -9 -10
经济状况
过去12个月 -58 -57 -59 -60 -58 -62
未来12个月 -26* -33 -30 -29 -33 -41
大额采购意愿 -32 -30 -31 -27 -22 -31
注: * 2011年6月以来最高
(完)
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--编译 张若琪;审校 王兴亚
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