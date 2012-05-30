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债券 | 2012年 5月 31日 星期四 07:29 BJT

〔表格〕英国5月消费者信心指数升至负29,未来悲观氛围稍缓--GfK NOP

路透伦敦5月31日电---市场研究机构GfK NOP周四公布的调查显示,英国5月消费者信心回升,因对未来的悲观氛围明显缓解,表明经济主要推动力呈现一些韧性.

英国5月消费者信心指数为负29,路透调查预估为负32.

以下为数据表格:

5月 4月 3月 2月 1月 12月

GfK消费者信心指数 -29 -31 -31 -29 -29 -33

个人财务

过去12个月 -23 -23 -25 -21 -22 -23

未来12个月 -9 -13 -10 -6 -9 -10

经济状况

过去12个月 -58 -57 -59 -60 -58 -62

未来12个月 -26* -33 -30 -29 -33 -41

大额采购意愿 -32 -30 -31 -27 -22 -31

注: * 2011年6月以来最高

(完)

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--编译 张若琪;审校 王兴亚

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