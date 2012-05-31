〔标题新闻〕欧洲央行称已申请加入欧元区八国均尚未符合条件,并称担心这些国家的央行独立性

长江期货：沪铝偏强运行仍是主基调
美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。
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美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。
路透北京3月3日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。