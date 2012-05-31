〔台湾人事〕行政院批准财长辞呈,立法院证所税版本再微调

路透台北5月31日电---台湾行政院周三晚间发出新闻稿表示,行政院长陈冲已批准财政部长刘忆如请辞案,在继任人选到任前,财政部长一职由次长曾铭宗暂代.

总统府发言人范姜泰基周三晚间亦表示,府院党证所税协调平台会议上日于总统府召开第二次会议,针对周一由国民党立法院党团提出的整合版进行讨论,针对以企业为主的法人部分,原本持股一年以上税率减半的规划改为持股三年以上才享有优惠,而自然人部分则维持整合版原案.

范姜泰基指出,后续国民党立院版及行政院版将依立法院相关程序进行.

原财长刘忆如于周二中午闪电请辞,声明稿中指国民党立院党团版本与财政部原规划之证所税版本差异甚大,在政策理念上无法认同.

复征证所税自3月底讨论以来引发台股震荡,至今尚未完全定案.台湾执政党行政与立法部门对证所税如何课征仍无共识,考验执政党改革进程.[ID:nST0522137]

台湾股市.TWII上日收盘下挫1.1%至7,261.80点.(完)