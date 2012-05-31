《台湾报摘》--工商时报5月31日

* 头版头条:

--西班牙金融危机进入红色警戒.受市场担心金融危机影响,西班牙10年公债殖利率与德国同年期公债间的利差已超过500个基点,显示西班牙已迫近希腊、爱尔兰与葡萄牙等国,必须请求国际纾困的危机爆发点.

* 其他:

--以台塑(1301.TW)为首的台塑集团总管理处上日与工会代表就年度调薪方案进行第一次协商,会中总管理处以今年首季获利年衰退78%,后市表现保守堪虑为由,提出调薪2%提案,若照案通过,此调幅将创金融海啸来新低.

--中国人寿(2823.TW)董事长王铭阳上日在法说会指出,中寿转投资19.9%的大陆建信人寿,已获大股东建设银行(601939.SS)(0939.HK)的战略合作支持,将朝六大面向发展,并规划在2015至2016年间上市,届时中寿持有价值可望大幅提升.

--摩根士丹利资本国际指数(MSCI)双降台股权重的结果将于今日盘后生效,美银美林证券昨日也调降台湾今年GDP成长率至2.8%,宣告"保3"无望,出口数据若持续恶化,外资逃离台股压力恐升高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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