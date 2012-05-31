《台湾报摘》--工商时报5月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--西班牙金融危机进入红色警戒.受市场担心金融危机影响,西班牙10年公债殖利率与德国同年期公债间的利差已超过500个基点,显示西班牙已迫近希腊、爱尔兰与葡萄牙等国,必须请求国际纾困的危机爆发点.
* 其他:
--以台塑(1301.TW)为首的台塑集团总管理处上日与工会代表就年度调薪方案进行第一次协商,会中总管理处以今年首季获利年衰退78%,后市表现保守堪虑为由,提出调薪2%提案,若照案通过,此调幅将创金融海啸来新低.
--中国人寿(2823.TW)董事长王铭阳上日在法说会指出,中寿转投资19.9%的大陆建信人寿,已获大股东建设银行(601939.SS)(0939.HK)的战略合作支持,将朝六大面向发展,并规划在2015至2016年间上市,届时中寿持有价值可望大幅提升.
--摩根士丹利资本国际指数(MSCI)双降台股权重的结果将于今日盘后生效,美银美林证券昨日也调降台湾今年GDP成长率至2.8%,宣告"保3"无望,出口数据若持续恶化,外资逃离台股压力恐升高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。