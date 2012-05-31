《台湾报摘》--经济日报5月31日

* 头版头条:

--西班牙公债殖利率飙高,美元强势弹升,国际热钱眼见新台币炒汇无望,上日大举撤离,汇出逾10亿美元.央行尾盘买汇助贬,带动汇市爆出19.92亿美元巨量,创下今年次高纪录,仅次于5月16日的20.88亿美元.

* 其他:

--笔记型电脑(NB)代工大厂纬创(3231.TW)上日证实,将下调第二季出货预估,从原本0至5%的季增幅度,缩减至与第一季持平甚至小幅下滑,为NB产业出货下调开了"第一枪",恐引发NB供应链营运下调的连锁效应.

--美吾华(1731.TW)集团董事长李成家上日表示,集团旗下家用消费品、新药、医材、干细胞及通路等布局已架构完成;其中美吾华的洗发、染发等消费品已全数在大陆各省通路上架,近期更将前进上海建大陆营运总部.

--台达电(2308.TW)执行长海英俊上日表示,上半年笔电(NB)情况比想像中好,预期第三季超薄笔电(Ultrabook)将降价,出货量可能会放大,虽然台达电营运面受到欧债风暴些微的影响,但第二季、第三季成长的基调并没有改变.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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