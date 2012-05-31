《台湾报摘》--经济日报5月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--西班牙公债殖利率飙高,美元强势弹升,国际热钱眼见新台币炒汇无望,上日大举撤离,汇出逾10亿美元.央行尾盘买汇助贬,带动汇市爆出19.92亿美元巨量,创下今年次高纪录,仅次于5月16日的20.88亿美元.
* 其他:
--笔记型电脑(NB)代工大厂纬创(3231.TW)上日证实,将下调第二季出货预估,从原本0至5%的季增幅度,缩减至与第一季持平甚至小幅下滑,为NB产业出货下调开了"第一枪",恐引发NB供应链营运下调的连锁效应.
--美吾华(1731.TW)集团董事长李成家上日表示,集团旗下家用消费品、新药、医材、干细胞及通路等布局已架构完成;其中美吾华的洗发、染发等消费品已全数在大陆各省通路上架,近期更将前进上海建大陆营运总部.
--台达电(2308.TW)执行长海英俊上日表示,上半年笔电(NB)情况比想像中好,预期第三季超薄笔电(Ultrabook)将降价,出货量可能会放大,虽然台达电营运面受到欧债风暴些微的影响,但第二季、第三季成长的基调并没有改变.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。