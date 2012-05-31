版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌1.5%,炼油股领跌

路透首尔5月31日电---韩国股市周四开盘下跌逾1.5%,因西班牙公债收益率飙升引发外界担心该国经济可能需要寻求纾困.

炼油股表现不及大盘.SK Innovation (096770.KS)挫跌3.5%;S-Oil (010950.KS)则跌3.2%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11下跌1.59%至1,815.50点.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐