《台湾重要政经日程》--5月31日-12月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
==================今日重要政经消息======================
5/31(四)
-- 9:00 行政院院会.
-- 9:00 立法院财政委员会邀财政次长报告.
-- 9:40 处理证所税须先完备所得税记者会.
--13:00 经济部国贸局台湾输中国高科技产品管制记者会.
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
--2012台北国际电脑展开展.
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/8(五)
--13:30 台积电(2330.TW)公布5月营收.
--14:00 联电(2303.TW)公布5月营收.
6/20(三)
--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
--17:00 央行举行第二季理监事会议,宣布利率决策.
6/22(五)
--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.
6/25(一)
--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。