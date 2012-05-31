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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:50 BJT

《台湾重要政经日程》--5月31日-12月31日

==================今日重要政经消息======================

5/31(四)

-- 9:00 行政院院会.

-- 9:00 立法院财政委员会邀财政次长报告.

-- 9:40 处理证所税须先完备所得税记者会.

--13:00 经济部国贸局台湾输中国高科技产品管制记者会.

--17:00 金管会例行记者会.

==================近期重要政经消息======================

6/5(二)

--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.

--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.

--2012台北国际电脑展开展.

6/7(四)

--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.

6/8(五)

--13:30 台积电(2330.TW)公布5月营收.

--14:00 联电(2303.TW)公布5月营收.

6/20(三)

--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.

6/21(四)

--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.

--17:00 央行举行第二季理监事会议,宣布利率决策.

6/22(五)

--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.

--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.

--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.

6/25(一)

--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.

8/20(一)

--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.

10/10(三)

--金融市场因国庆日休市一天.

12/22(六)

--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.

12/31(一)

--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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