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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 09:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌,因欧洲疑虑推升避险情绪

路透首尔5月31日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初下跌,欧元走弱、意大利借款成本飙升,以及对西班牙银行业的担忧,带动避险情绪,进而推低韩元. 0025GMT时,韩元兑美元报1,184.3,周三国内收报1,176.5. 韩股综合股价指数.KS11则跌1.5%.

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