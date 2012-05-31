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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 10:26 BJT

〔路透基点〕中粮易筑签定2.6亿元人民币2.5年贷款--RLPC

路透香港5月30日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,中粮地产(集团)股份有限公司旗下杭州易筑房地产开发有限公司上周签定一笔2.6亿元人民币(4,090万美元)的2.5年贷款.

委托主办行中国银行浙江省分行认贷1.6亿元人民币.招商银行浙江分行为一般参贷行,认贷1亿元人民币.

利率最高为人民银行基准利率的110%.每半年还款一次.

贷款用于杭州萧山的中粮-易筑住宅地产项目.由土地和房产担保.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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