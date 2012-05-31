《全球主要央行动态》--5月31日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月24日-5月31日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦呼吁进一步放松政策以压低高企的失业率,而另外两位美联储官员则认为现在无需采取更多行动,凸显美联储内部对下一步行动的看法存在分歧.纽约联储总裁杜德利和达拉斯联储费希尔当日稍早表达了对经济更为乐观的看法,他们对美联储进一步放松政策态度冷淡.[ID:nSB1551594]

罗森格伦表示,处于困境的欧洲国家面临的不可预知的风险,可能会伤及金融业与整体美国经济. [ID:nSB1578282]

美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟对"随意性的"政策决定发出警告,令有关美联储如何更好地阐释其政策行动的争论升温.他表示,金融危机已令许多央行无法施展拳脚,其中也包括美联储,从而令美联储面临在利率接近零的情况下,寻找未经测试的新途径来提振经济的难题. [ID:nSB1571374]

纽约联储的杜德利表示,美国就业市场的增长步伐,仍未高到足以减少经济疲态的程度.他估计,要使美国国内生产总值(GDP)增长环比年率高于2.24%,需要每月增加30万个就业岗位.[ID:nSB1567376]

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉表示,货币动能显示中期内不存在通胀风险,需要假以时日才能看到欧洲央行长期再融资操作(LTRO)全面的积极效果.[ID:nSB1567524]

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称,拯救银行的责任在于各国政府,目前并未讨论欧洲央行重启公债买进或长期贷款.[ID:nST0522165]

西班牙央行总裁奥多涅斯将提前一个月于6月10日卸任,为该行恢复受损声誉铺平道路.[ID:nSB1576310]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔被援引称,欧元区分裂的可能性不能排除.其接受Leicester Mercury采访时说,欧元区一旦拆伙会产生什么影响,要取决于欧洲当局的处理方式.[ID:nST0522501]

MPC委员布罗德班特接受彭博电视台采访时称,英国通胀率下滑速度远慢于预期,2012年多数时间都可能保持在当前3%的水平.[ID:nST0521907]

布罗德班特拒绝了国际货币基金组织(IMF)要求考虑进一步降息的呼吁,称这对企业帮助不大,而且很可能打击银行的放贷积极性.[ID:nSB1573150]

MPC委员威尔接受BBC电台采访,在被问及量化宽松措施(QE)的替代选择时表示,英债收益率走低与其他资产之间的传导机制要"模糊得多".威尔称GDP低迷为进一步的QE提供理由.[ID:nSB1569934]

**日本**

日本央行副总裁山口广秀暗示,他们目前已采取足够多的货币刺激举措来对抗通缩,呼吁政府为经济松绑,应对一直令物价上涨乏力的劳动力萎缩问题.央行总裁白川方明在讲话中则未直接谈及货币政策,但表示日本人口迅速老龄化是通缩的部分原因.通缩已困扰日本十多年.[ID:nSB1576402]

白川方明表示,日本央行将通过资产购买计划,继续对抗通缩. [ID:nSB1566616]

日本央行4月27日会议记录显示,审议委员们认为,考虑到经济前景非常不确定,央行需进一步放宽货币政策,以确保该国经济恢复复苏.[ID:nSB1570980]

**中国**

中国央行货币政策委员会委员宋国青表示,当前应当加大稳增长政策力度,包括继续下调存款准备金率,但目前应该没有打算调降利率. [ID:nSB1569634]

**台湾**

台湾央行周三表示,已发函要求所有银行针对房贷户对既有房贷的增贷案,请借款人切结资金用途及违约效果,并事后查核,以符合央行2010年公布实施的特定地区房贷选择性信用管制的规定.[ID:nST0522419]

**巴西**

巴西央行一如预期地调降指标利率50个基点,至纪录低点8.50%,因决策者急于提振巴西经济.此外该央行还表示,目前通胀前景的风险有限.[ID:nSB1578522](完)