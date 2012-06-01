〔台湾货币市场〕6月1日及下提存期资金预期变化一览表

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透台北6月1日电---台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,075.30亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆9,219.5亿台币:
06/02 1,024.50亿
06/03 614.00亿
06/04 261.00亿
06/05 76.40亿
06/06 3,483.50亿
06/07 691.00亿
06/08 2,256.50亿
06/09 614.50亿
06/10 1,864.00亿
06/11 1,486.50亿
06/12 164.00亿
06/13 3,038.90亿
06/14 790.00亿
06/15 3,751.50亿
06/16 1,485.90亿
06/17 1,773.50亿
06/18 214.50亿
06/19 46.50亿
06/20 2,852.50亿
06/21 793.00亿
06/22 2,460.50亿
06/23 1,786.00亿
06/24 1,012.30亿
06/25 90.00亿
06/26 50.50亿
06/27 2,619.00亿
06/28 690.00亿
06/29 2,493.00亿
*06/30 303.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--国库券到期512.00亿台币:
06/08 财100-10 300.00亿
06/25 财100-12 212.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--6/22: 财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币,6月21日标售.
--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.
--个人综合所得税陆续缴库.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
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