《独家新闻》葛兰素史克酝酿推动更换Human Genome董事会全数成员

路透纽约/伦敦5月30日电---根据熟悉内情人士周三表示,葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)计画发起一项行动,将美国生技公司Human Genome SciencesHGSI.O的董事会成员全数换成葛兰素史克提名的人马,进一步推动以26亿美元敌意收购Human Genome的计画.

消息人士表示,葛兰素史克已开始接洽制药界管理高层、财务及治理专家,这些人士可能被提名为Human Genome董事会独立董事.

消息人士称,葛兰素史克现在打算征求Human Genome股东同意更换全数董事会成员,数周内可能就会出现征求同意书的程序.消息人士并称,葛兰素史克也料将延长公开收购期限至6月7日之后.这些消息人士均因事件不公开而不愿具名.

Human Genome以价格过低为由拒绝葛兰素史克的收购要约,并展开待价而沽的程序,邀请葛兰素史克参与竞价.Human Genom也通过一项股东购股权计画,试图遏止这场敌意收购.

葛兰素史克对此不愿置评.

葛兰素史克遭拒之后,在本月初直接向Human Genome股东公开收购,一位消息人士称,葛兰素史克越来越有自信股东会接受其收购要约.

不过葛兰素史克可能还得更加努力,以说服股东每股13美元的收购报价已经够好.Human Genome在Nasdaq股价下跌约1%,报13.69美元,较葛兰素史克的收购报价高出5%,显示投资人期待较高的收购价.(完)