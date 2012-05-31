《独家新闻》葛兰素史克酝酿推动更换Human Genome董事会全数成员

期货日报：沪铜高位调整压力再度显现
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
路透纽约/伦敦5月30日电---根据熟悉内情人士周三表示,葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)计画发起一项行动,将美国生技公司Human Genome SciencesHGSI.O的董事会成员全数换成葛兰素史克提名的人马,进一步推动以26亿美元敌意收购Human Genome的计画.
消息人士表示,葛兰素史克已开始接洽制药界管理高层、财务及治理专家,这些人士可能被提名为Human Genome董事会独立董事.
消息人士称,葛兰素史克现在打算征求Human Genome股东同意更换全数董事会成员,数周内可能就会出现征求同意书的程序.消息人士并称,葛兰素史克也料将延长公开收购期限至6月7日之后.这些消息人士均因事件不公开而不愿具名.
Human Genome以价格过低为由拒绝葛兰素史克的收购要约,并展开待价而沽的程序,邀请葛兰素史克参与竞价.Human Genom也通过一项股东购股权计画,试图遏止这场敌意收购.
葛兰素史克对此不愿置评.
葛兰素史克遭拒之后,在本月初直接向Human Genome股东公开收购,一位消息人士称,葛兰素史克越来越有自信股东会接受其收购要约.
不过葛兰素史克可能还得更加努力,以说服股东每股13美元的收购报价已经够好.Human Genome在Nasdaq股价下跌约1%,报13.69美元,较葛兰素史克的收购报价高出5%,显示投资人期待较高的收购价.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
周四沪指振荡走低，失守5日和10日均线，收跌0.51%报3230.03点，成交持平上日。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.67%、-0.72%和-0.51%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.6%、-0.78%和-0.26%。期现价差方面，期现贴水小幅收窄，沪深300、上证50和中证500指数期货贴水分别为-17.10点、-7.71点和-44.63点。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7