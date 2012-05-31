《加拿大个股分析》RIM虽已请投行专家献策,但脱困选择所剩无几

路透多伦多/纽约5月30日电---黑莓机制造商Research In Motion(RIM) RIM.TORIMM.O企图藉由一群投资银行精英之助,扭转公司的没落局面,但RIM可以选择的后路可能已经所剩无几.

这群投行人士--包括来自加拿大皇家银行(RY.TO)及摩根大通(JPM.N)的顶尖企业并购专家--将研究各种可能性,包括将整个公司卖掉的激烈作法,而这是RIM似乎决心避开的选项之一.

但分析师及投资人不太相信目前有人准备买下整个RIM,尽管帐面上价格显得极为划算.两名熟悉情况的消息人士指出,外界对收购RIM的兴趣似乎接近零.

RIM目前市值55亿美元,远远低于2008年高峰时的840亿美元.RIM手上有20亿美元现金,没有负债,而且拥有许多专利,专家表示,这些专利可能价值25亿美元.

"没办法把RIM整个卖掉,"Charter Equity分析师Edward Snyder."RIM面临的最大问题是,其电话事业的合适买家非常有限."Snyder自RIM于1999年在Nasdaq首次公开发行(IPO)以来便持续追踪这档个股.

"能够善用RIM(硬体)资产达到成功的企业少之又少.而那些能够做到的,已经在痛宰RIM."

RIM在1999年推出第一款黑莓机,几乎可说是开创了随身收发电子邮件服务,享受市场明星地位接近10年,一季接着一季交出强劲销售数字.

但过去几年RIM市占率严重失血,沦落至几乎无足轻重的地步,市场改由苹果(AAPL.O)的iPhone及三星电子(005930.KS)等业者的谷歌(GOOG.O)Android平台手机主宰.

RIM股价周三跌至八年低位,仅略高于10美元,周二RIM表示,本季料出现营运亏损,为七年来首见.

RIM并表示,准备进行大幅裁员.两名消息人士上周向路透表示,RIM的16,500名员工到明年初时,可能裁掉高达6,000人.

**杠杆收购将有阻碍**

将RMI拆成小块出售也是一种可能,但基于这种作法十分繁复,及管理团队的排斥态度,这个可能性不高.

杠杆收购(LBO)或许可能性较高,但同样面临多项阻碍.过去两年私募股权公司已经对RIM虎视眈眈,但一直没能找出收购RIM的方法.

另一个选择是收掉设备事业,承认黑莓机无法与苹果及Android竞争,转而专注于RIM的资讯安全网络事业及专利技术.

但消息人士指出,收掉设备事业的代价将会很高."设备事业变化太剧烈,"消息人士之一称.

在董事会的支持下,RIM管理阶层坚持的重振路线是保持黑莓机的独家各项服务,寄希望于今年稍晚推出的新一代黑莓10手机.

与前任联席执行长Jim Balsillie的政策相比,这是一个明显的转向.Balsillie希望为其他业者提供资讯安全系统,收取费用.

Balsillie今年稍早离开RIM,知情人士上个月向路透表示,因为Balsillie大幅调整RIM策略的计画被打回票.

**RIM最大客户**

安全性颇高的RIM网络仍然是它最大的资产之一.RIM网络能够跨越企业防火墙,而且连接全球各地行动网络,提供一个没有其他手机制造商能够相比拟的架构.

像美国国防部就是RIM单一最大客户,在RIM的7,800万用户之中,美国国防部占了25万.

"我认为还有时间可以在永续经营的前提下重整服务事业、或是出售,但时间所剩无几,"RBC前分析师Mike Abramsky指出.Abramsky去年曾主张RIM分拆,他几个月前离开RBC.

投行专家可能考虑的另一个选择,是RIM另外成立一家公司,持有它的专利.然后RIM可以与这家新公司安排一项专利授权协议,之后再卖掉公司.Canaccord Genuity分析师估计RIM专利资产价值25亿美元.

RIM作业系统授权的可能性不太高,至少要等到黑莓机10向市场证明实力,而这能否实现还很难说.

软体初步试用情况显示,新机触控介面流畅,开发人员则中意能够以HTML5语法轻松为新设备建立应用程式.

但黑莓机10系列新机可能在10月推出,恐怕会与iPhone 5直接交锋.RIM的PlayBook平板电脑,是采用新作业系统的第一项产品,但不受消费者青睐.

另一方面,RIM的库存在2011年年中暴增到10亿美元以上,RIM将库存减记将近5亿美元后,12月时才略低于10亿美元.

尽管RIM进一步打销库存,过去一季库存仍再度回升,随着RIM对旧库存降价出清,外界普遍预期RIM还要认列更多损失.(完)