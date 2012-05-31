《加拿大个股分析》RIM虽已请投行专家献策,但脱困选择所剩无几

期货日报：沪铜高位调整压力再度显现
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
路透多伦多/纽约5月30日电---黑莓机制造商Research In Motion(RIM) RIM.TORIMM.O企图藉由一群投资银行精英之助,扭转公司的没落局面,但RIM可以选择的后路可能已经所剩无几.
这群投行人士--包括来自加拿大皇家银行(RY.TO)及摩根大通(JPM.N)的顶尖企业并购专家--将研究各种可能性,包括将整个公司卖掉的激烈作法,而这是RIM似乎决心避开的选项之一.
但分析师及投资人不太相信目前有人准备买下整个RIM,尽管帐面上价格显得极为划算.两名熟悉情况的消息人士指出,外界对收购RIM的兴趣似乎接近零.
RIM目前市值55亿美元,远远低于2008年高峰时的840亿美元.RIM手上有20亿美元现金,没有负债,而且拥有许多专利,专家表示,这些专利可能价值25亿美元.
"没办法把RIM整个卖掉,"Charter Equity分析师Edward Snyder."RIM面临的最大问题是,其电话事业的合适买家非常有限."Snyder自RIM于1999年在Nasdaq首次公开发行(IPO)以来便持续追踪这档个股.
"能够善用RIM(硬体)资产达到成功的企业少之又少.而那些能够做到的,已经在痛宰RIM."
RIM在1999年推出第一款黑莓机,几乎可说是开创了随身收发电子邮件服务,享受市场明星地位接近10年,一季接着一季交出强劲销售数字.
但过去几年RIM市占率严重失血,沦落至几乎无足轻重的地步,市场改由苹果(AAPL.O)的iPhone及三星电子(005930.KS)等业者的谷歌(GOOG.O)Android平台手机主宰.
RIM股价周三跌至八年低位,仅略高于10美元,周二RIM表示,本季料出现营运亏损,为七年来首见.
RIM并表示,准备进行大幅裁员.两名消息人士上周向路透表示,RIM的16,500名员工到明年初时,可能裁掉高达6,000人.
**杠杆收购将有阻碍**
将RMI拆成小块出售也是一种可能,但基于这种作法十分繁复,及管理团队的排斥态度,这个可能性不高.
杠杆收购(LBO)或许可能性较高,但同样面临多项阻碍.过去两年私募股权公司已经对RIM虎视眈眈,但一直没能找出收购RIM的方法.
另一个选择是收掉设备事业,承认黑莓机无法与苹果及Android竞争,转而专注于RIM的资讯安全网络事业及专利技术.
但消息人士指出,收掉设备事业的代价将会很高."设备事业变化太剧烈,"消息人士之一称.
在董事会的支持下,RIM管理阶层坚持的重振路线是保持黑莓机的独家各项服务,寄希望于今年稍晚推出的新一代黑莓10手机.
与前任联席执行长Jim Balsillie的政策相比,这是一个明显的转向.Balsillie希望为其他业者提供资讯安全系统,收取费用.
Balsillie今年稍早离开RIM,知情人士上个月向路透表示,因为Balsillie大幅调整RIM策略的计画被打回票.
**RIM最大客户**
安全性颇高的RIM网络仍然是它最大的资产之一.RIM网络能够跨越企业防火墙,而且连接全球各地行动网络,提供一个没有其他手机制造商能够相比拟的架构.
像美国国防部就是RIM单一最大客户,在RIM的7,800万用户之中,美国国防部占了25万.
"我认为还有时间可以在永续经营的前提下重整服务事业、或是出售,但时间所剩无几,"RBC前分析师Mike Abramsky指出.Abramsky去年曾主张RIM分拆,他几个月前离开RBC.
投行专家可能考虑的另一个选择,是RIM另外成立一家公司,持有它的专利.然后RIM可以与这家新公司安排一项专利授权协议,之后再卖掉公司.Canaccord Genuity分析师估计RIM专利资产价值25亿美元.
RIM作业系统授权的可能性不太高,至少要等到黑莓机10向市场证明实力,而这能否实现还很难说.
软体初步试用情况显示,新机触控介面流畅,开发人员则中意能够以HTML5语法轻松为新设备建立应用程式.
但黑莓机10系列新机可能在10月推出,恐怕会与iPhone 5直接交锋.RIM的PlayBook平板电脑,是采用新作业系统的第一项产品,但不受消费者青睐.
另一方面,RIM的库存在2011年年中暴增到10亿美元以上,RIM将库存减记将近5亿美元后,12月时才略低于10亿美元.
尽管RIM进一步打销库存,过去一季库存仍再度回升,随着RIM对旧库存降价出清,外界普遍预期RIM还要认列更多损失.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
周四沪指振荡走低，失守5日和10日均线，收跌0.51%报3230.03点，成交持平上日。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.67%、-0.72%和-0.51%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.6%、-0.78%和-0.26%。期现价差方面，期现贴水小幅收窄，沪深300、上证50和中证500指数期货贴水分别为-17.10点、-7.71点和-44.63点。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7