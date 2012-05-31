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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 14:18 BJT

〔英国数据〕5月房价较前月上涨0.3%,同比下跌0.7%--Nationwide

路透伦敦5月31日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四发布数据显示,英国5月房价较上月上涨,涨幅略高于预期,整体来看需求受抑.

该协会称,5月房价经季节调整较前月上涨0.3%,涨幅略高于分析师预测的增长0.2%,4月为下降0.3%.房价较上年同期下跌0.7%.

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