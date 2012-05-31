〔马来西亚新股〕Felda Global将IPO,规模30亿美元为亚洲今年迄今最大

路透吉隆坡5月31日电---马来西亚总理纳吉布周四将公布棕榈油巨擘Felda Global的30亿美元公开上市案,为今年迄今亚洲规模最大的首次公开发行(IPO)铺路;该案也可能提高他赢取一项全国选举的机会.

纳吉布将在吉隆坡的一场活动上公布Felda Global Ventures Holdings (FGVH)的IPO招股说明书.

这件今年规模仅次于Facebook的IPO案已吸引不少基石投资者,包括法国农业综合企业巨擘Louis Dreyfus、富达投资和中东主权基金卡塔尔控股.

基石投资者和马来西亚棕榈油种植地所在各州的强力支持,意味这宗IPO案不太可能遭遇和Facebook上市、或近日香港一些股票发售遭搁置同样的境况.基石投资者将承接约三分之二FGVH的IPO股票.

"去年和今年至今,马来西亚还没有任何一件大型IPO案中途叫停的."Lion Global Investors驻新加坡的亚洲股票基金经理Alan Tan称."Felda也是政府拥有的,所以成功推出上市的机率相当高."(完)