〔马来西亚新股〕Felda Global将IPO,规模30亿美元为亚洲今年迄今最大

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透吉隆坡5月31日电---马来西亚总理纳吉布周四将公布棕榈油巨擘Felda Global的30亿美元公开上市案,为今年迄今亚洲规模最大的首次公开发行(IPO)铺路;该案也可能提高他赢取一项全国选举的机会.
纳吉布将在吉隆坡的一场活动上公布Felda Global Ventures Holdings (FGVH)的IPO招股说明书.
这件今年规模仅次于Facebook的IPO案已吸引不少基石投资者,包括法国农业综合企业巨擘Louis Dreyfus、富达投资和中东主权基金卡塔尔控股.
基石投资者和马来西亚棕榈油种植地所在各州的强力支持,意味这宗IPO案不太可能遭遇和Facebook上市、或近日香港一些股票发售遭搁置同样的境况.基石投资者将承接约三分之二FGVH的IPO股票.
"去年和今年至今,马来西亚还没有任何一件大型IPO案中途叫停的."Lion Global Investors驻新加坡的亚洲股票基金经理Alan Tan称."Felda也是政府拥有的,所以成功推出上市的机率相当高."(完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。