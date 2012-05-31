〔欧洲经济〕欧盟需可靠的银行再融资机制来解决经济挑战--ECB总裁

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透布鲁塞尔5月31日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,需要建立一个可靠的机制来进行欧元区银行资本重组及改善监管,以解决该区域面临的经济挑战.
德拉吉向欧洲议会表示,关键的挑战在于寻找方式来控制扩散效应.
德拉吉以欧洲系统风险委员会(ESRB)主席身份,在议会发表证词.ESRB是近期成立的监管机构.(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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