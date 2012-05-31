〔欧洲经济〕欧盟需可靠的银行再融资机制来解决经济挑战--ECB总裁

路透布鲁塞尔5月31日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,需要建立一个可靠的机制来进行欧元区银行资本重组及改善监管,以解决该区域面临的经济挑战.

德拉吉向欧洲议会表示,关键的挑战在于寻找方式来控制扩散效应.

德拉吉以欧洲系统风险委员会(ESRB)主席身份,在议会发表证词.ESRB是近期成立的监管机构.(完)