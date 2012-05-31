〔表格〕德国5月经季节调整失业率降至6.7%

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透柏林5月31日电----德国联邦劳工局周四公布德国5月失业率如下:
德国失业人口
12年5月 12年4月 11年5月
变化(人,经季节调整) 持平 +18,000 -9,000
数量(百万人,经季节调整) 2.872 2.872 2.975
失业率(经季节调整%) 6.7 6.8 7.1
变化(人,未经季节调整) -108,046 -64,632 -117,944
数量(百万人,未经季节调整) 2.855 2.963 2.960
失业率(未经季节调整%) 6.7 7.0 7.0
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--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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