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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 16:21 BJT

〔表格〕德国5月经季节调整失业率降至6.7%

路透柏林5月31日电----德国联邦劳工局周四公布德国5月失业率如下:

德国失业人口

12年5月 12年4月 11年5月

变化(人,经季节调整) 持平 +18,000 -9,000

数量(百万人,经季节调整) 2.872 2.872 2.975

失业率(经季节调整%) 6.7 6.8 7.1

变化(人,未经季节调整) -108,046 -64,632 -117,944

数量(百万人,未经季节调整) 2.855 2.963 2.960

失业率(未经季节调整%) 6.7 7.0 7.0

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--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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