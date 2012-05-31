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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 16:55 BJT

〔意大利金融〕银行业应削减成本,减少公司董事会成员--央行总裁

路透米兰5月31日电---意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)呼吁该国银行业者解决营运成本问题,减少公司董事会成员;并指出,意大利银行业者存在着贷款和稳定融资来源间失衡的问题.(完)

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