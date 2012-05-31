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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 11:24 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索因银行间买盘而上涨,菲GDP数据支撑汇价

0259GMT---美元兑菲律宾披索PHP=PDSP因银行间人士买进而上涨.汇价虽因获利了结而回吐一些盘初涨幅,但是菲国第一季国内生产总值(GDP)成长不如预期,支撑了美元兑菲律宾披索.

交易商表示,境外基金也影响了汇价,但他们尚未对美元/菲律宾披索挂出大笔买单.

菲律宾后第一季经济经季节调整较前季增长2.5%,略低于市场预估的2.9%.[ID:nSB1579146]

美元兑菲律宾披索上涨0.4%,报43.69.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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