〔欧元区数据〕5月通胀率降至15个月低点,ECB降息空间略增

路透布鲁塞尔5月31日电---欧元区5月通胀率下滑至逾一年最低,降幅超过预期,略微加大了欧洲央行(ECB)下调利率以扶持欧洲经济的空间.

欧盟统计局周四公布,欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期升高2.4%,4月为升2.6%.路透调查的分析师预估为升2.5%.

这是HICP自2011年2月以来最低增幅,虽仍高于欧洲央行(ECB)接近但低于2%的目标.

欧洲央行(ECB)下周召开6月利率决策会议,多数分析师预计利率在明年底前都无变动,虽然少数人认为今年底前可能降息.(完)