〔欧元区数据〕5月通胀率降至15个月低点,ECB降息空间略增

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
路透布鲁塞尔5月31日电---欧元区5月通胀率下滑至逾一年最低,降幅超过预期,略微加大了欧洲央行(ECB)下调利率以扶持欧洲经济的空间.
欧盟统计局周四公布,欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期升高2.4%,4月为升2.6%.路透调查的分析师预估为升2.5%.
这是HICP自2011年2月以来最低增幅,虽仍高于欧洲央行(ECB)接近但低于2%的目标.
欧洲央行(ECB)下周召开6月利率决策会议,多数分析师预计利率在明年底前都无变动,虽然少数人认为今年底前可能降息.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年