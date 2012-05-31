更正:〔台湾债市〕RP利率持于高位,月底资金需求及寿险大举赎回

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:内文第二段为200亿"台币"非"美元")
路透台北5月31日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于高位,今日有65亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,以及大型寿险大举抽回资金的紧缩效果仍余波荡漾,续见投信业者走钱,各家资金分配不均严重.
资金调度人士指出,预估寿险此波资金赎回至少超过200亿台币,加上适逢月底资金需求和缴税高峰,令整体市场资金水位大幅缩减,有些缺钱的证券商为顺利完成调度,只能被迫接受高档成交利率,见公司债RP少数高档成交0.92%.
"假如说公司债(RP)摇摇欲坠,那公债(RP)根本是倒在地上,没人要做."一位券商交易人士表示.
交易商并表示,尽管明日进入新的月份,但资金回流料有限,加之6月陆续有税款缴库,预估紧缩市况短期应很难纾解.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日;公司债RP利率则落在0.85-0.92%间.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。