更正:〔台湾债市〕RP利率持于高位,月底资金需求及寿险大举赎回

(更正:内文第二段为200亿"台币"非"美元")

路透台北5月31日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于高位,今日有65亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,以及大型寿险大举抽回资金的紧缩效果仍余波荡漾,续见投信业者走钱,各家资金分配不均严重.

资金调度人士指出,预估寿险此波资金赎回至少超过200亿台币,加上适逢月底资金需求和缴税高峰,令整体市场资金水位大幅缩减,有些缺钱的证券商为顺利完成调度,只能被迫接受高档成交利率,见公司债RP少数高档成交0.92%.

"假如说公司债(RP)摇摇欲坠,那公债(RP)根本是倒在地上,没人要做."一位券商交易人士表示.

交易商并表示,尽管明日进入新的月份,但资金回流料有限,加之6月陆续有税款缴库,预估紧缩市况短期应很难纾解.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日;公司债RP利率则落在0.85-0.92%间.(完)