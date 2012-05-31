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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 11:38 BJT

《外汇动态》美元指数月线料将收在主要阻力位上方,后市看涨

0320GMT--美元指数本月料将收在主要阻力位100日移动均线切入位81.83的上方,为2002年12月以来首见.美元指数5月上涨5.37%,是去年9月以来最大月度升幅.分析师表示,如果月线收在该阻力位上方,则显示美元可能持续走强.

美元指数.DXY最新报83.11,为2010年9月以来最高水平.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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