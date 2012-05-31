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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 11:51 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低1.8%,日圆升值掼压出口股

路透东京9月日电---日本股市日经指数周四早盘大跌,佳能(7751.T)和TDK Corp (6762.T)等出口商因日圆升值而重挫,同时投资人抛售有欧洲曝险的个股.

日经指数.N225早盘下跌1.8%至8,474.57,一举跌破重要心理关卡8,500点,因日圆兑欧元升至四个半月高位.

日经指数本月挫跌11%,且料将创下两年来最大月跌幅.该指数在2010年5月重挫11.7%.

对欧洲有高曝险的出口类股受创,佳能跌4.4%,马自达(7261.T)跌6.7%.

东证股价指数.TOPX则跌1.4%至713.70.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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